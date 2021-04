Superlega: Malagò, 'tra qualche anno il progetto potrebbe concretizzarsi' (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - progetto Superlega chiuso per sempre? “Non mi sentirei di garantirlo né di escludere che magari tra qualche anno, non credo prima, tutto questo possa concretizzarsi. Certo sarà doveroso lavorare a un accordo con le istituzioni sportive”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a proposito della vicenda Superlega, ospite di Restart in onda questa sera su Rai2. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) -chiuso per sempre? “Non mi sentirei di garantirlo né di escludere che magari tra, non credo prima, tutto questo possa. Certo sarà doveroso lavorare a un accordo con le istituzioni sportive”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni, a proposito della vicenda, ospite di Restart in onda questa sera su Rai2.

