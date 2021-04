Scrittori | Fernando Aramburu | a settembre esce il suo nuovo romanzo

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Madrid, 28 apr. - (Adnkronos) - Lo scrittorepubblicherà ain Spagna e in America Latina il suo, intitolato "Los vencejos" (I rondoni). Cinque anni dopo l'acclamato "Patria" (pubblicato in italiano da Guanda), incentrato sul terrorismo dell'Eta e gli effetti su due famiglie basche,è diventato il più grande fenomeno editoriale spagnolo recente con 1.200.000 copie vendute solo in Spagna e 34 traduzioni. La casa editrice Tusquets ha annunciato che "Los vencejos" racconterà l'ultimo anno di Toni, un professore di un istituto scolastico deluso e arrabbiato con il mondo, che decide con freddezza e determinazione di porre fine alla sua vita dopo dodici mesi. La sua storia, e quella di chi lo circonda, "danno origine a un ...

