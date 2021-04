Scorzonera | proprietà | usi e controindicazioni

Leggi su improntaunika

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Alessandro Nunziati Conosciuta già dall’antica Grecia come “barba di becco”, la, appartenente alla famiglia delle Asteracee, era considerata in epoca medioevale un antidoto contro i morsi dei serpenti. Il nome di questa pianta potrebbe derivare dalla parola catalana escorso, cioè vipera, e potrebbe far riferimento all’uso delle sue radici come antidoto. Originaria dell’Europa Centrale e Orientale, i fiori dellahanno un aspetto simile alle margherite. Dal sapore amarognolo, tra le molteplici varietà, la più nota è laHorticola, chiamata anche “asparago d’inverno”. Laviene coltivata in gran parte dell’Italia ma soprattutto in Liguria e in Piemonte. Cresce in zone collinari e montane, dai 300 fino ai 900 metri di altitudine, e ogni parte della pianta è commestibile. La ...