Rosaria Cannavò in lacrime dopo le accuse di Manuela: il fuori onda (Di mercoledì 28 aprile 2021) Le lacrime di Rosaria Cannavò L’arrivo degli ultimi naufraghi a L’Isola dei Famosi ha smosso non poco gli animi dell’intero gruppo. Sebbene si pensasse che ne new entry facessero ‘squadra’ contro i veterani, così non è stato. A battibeccare sono state Rosaria Cannavò e Manuela Ferrera. Ma cosa è accaduto da portare poi la prima L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 28 aprile 2021) LediL’arrivo degli ultimi naufraghi a L’Isola dei Famosi ha smosso non poco gli animi dell’intero gruppo. Sebbene si pensasse che ne new entry facessero ‘squadra’ contro i veterani, così non è stato. A battibeccare sono stateFerrera. Ma cosa è accaduto da portare poi la prima L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Rosaria Cannavò in lacrime dopo essere stata accusata di aver trascorso “tre ore” con Gilles Rocca (VIDEO) #isola - zazoomblog : Rosaria Cannavò in lacrime in un fuori onda de L’Isola dei Famosi - #Rosaria #Cannavò #lacrime #fuori - StraNotizie : Rosaria Cannavò in lacrime in un fuori onda de L’Isola dei Famosi - angeliquepoison : RT @angeliquepoison: #isola #RosariaCannavò, una 'guerriera' catanese all'Isola dei Famosi - Whiteyeice : Ma parliamo di Rosaria Cannavò #salottobianca -