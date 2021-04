Risi e bisi | la ricetta classica dello chef Giancarlo Perbellini

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Piccoli, rotondi, colore verde acceso: i piselli – conservati – si possono mangiare tutto l’anno, ma non c’è paragone con quelli che sono protagonisti della primavera. Un legume antichissimo – sono state trovate tracce nel Neolitico – che fa bene all’organismo e si caratterizza per il gusto dolce, la versatilità e un colore gradito a tutti, diciamo pure positivo. In particolare agli chef appassionati di cucina naturale, sempre alla ricerca di belle cromie nei piatti, destrutturandolo spesso: in effetti, basta una vellutata di piselli per avere una bella tela su cui creare. Si diceva della versatilità, utilizzandoli crudi, stufati o al vapore: possono essere consumati insieme a cereali come pasta o riso, per un primo piatto equilibrato, ma anche come tocco in più per gli arancini e le insalate. Poi, in abbinamento alle carni (tipico il caso dello spezzatino) o al pesce (con le seppie). Non è una passione solo italica: basti pensare alla loro presenza in due ricette storiche e famose nel mondo quali il riso cantonese o la paella spagnola.