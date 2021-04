Processori Apple M2 già a Luglio? (Di mercoledì 28 aprile 2021) Secondo quanto riportato da macitynet Cupertino si prepara al prossimo passo con l’inizio produzione dei Processori Apple M2. Il nome del processore non è ancora certo, alcuni lo indicano anche come Apple M1X, seguendo la nomenclatura finora impiegata da Apple per i nomi dei Processori per iPhone e iPad. L’inizio produzione di Apple M2 non significa però che lo vedremo a breve. Secondo gli addetti ai lavori l’inizio produzione ora significa che questa componente risulterà disponibile al più presto nel mese di Luglio. Tenendo presente che il prossimo evento Apple si svolge a giugno con la conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC21, significa che i primi Mac con Apple M2 o M1X o come verrà chiamato ufficialmente, ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 28 aprile 2021) Secondo quanto riportato da macitynet Cupertino si prepara al prossimo passo con l’inizio produzione deiM2. Il nome del processore non è ancora certo, alcuni lo indicano anche comeM1X, seguendo la nomenclatura finora impiegata daper i nomi deiper iPhone e iPad. L’inizio produzione diM2 non significa però che lo vedremo a breve. Secondo gli addetti ai lavori l’inizio produzione ora significa che questa componente risulterà disponibile al più presto nel mese di. Tenendo presente che il prossimo eventosi svolge a giugno con la conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC21, significa che i primi Mac conM2 o M1X o come verrà chiamato ufficialmente, ...

