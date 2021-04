PENNY Market, a Genova nuovo store in via Ayroli (Di mercoledì 28 aprile 2021) Prodotti del territorio e sostenibilità, le parole chiave del nuovo punto vendita Cernusco S/N, 28 aprile 2021 – Apre domani a Genova, in via Ayroli, un nuovo spazio PENNY Market. Lo store, situato tra i quartieri Marassi e San Fruttuoso, ha una superficie di vendita di circa 500 mq. e offre ai clienti un ampio parcheggio interrato. Questo punto vendita, il quinto a Genova, prosegue idealmente il percorso di espansione di PENNY in Liguria, che ha visto nell’arco degli ultimi tre anni portare i punti vendita da due a più di una decina. Oltra a un assortimento di circa 2000 prodotti tra dry e freschi, il nuovo negozio vanta una scelta selezionata anche nel settore non food. Nel nuovo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Prodotti del territorio e sostenibilità, le parole chiave delpunto vendita Cernusco S/N, 28 aprile 2021 – Apre domani a, in via, unspazio. Lo, situato tra i quartieri Marassi e San Fruttuoso, ha una superficie di vendita di circa 500 mq. e offre ai clienti un ampio parcheggio interrato. Questo punto vendita, il quinto a, prosegue idealmente il percorso di espansione diin Liguria, che ha visto nell’arco degli ultimi tre anni portare i punti vendita da due a più di una decina. Oltra a un assortimento di circa 2000 prodotti tra dry e freschi, ilnegozio vanta una scelta selezionata anche nel settore non food. Nel...

