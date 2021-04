Noi Principesse Sempre: Noemi interprete della canzone a sostegno della campagna Disney (Di mercoledì 28 aprile 2021) Disney lancia la campagna Noi Principesse Sempre e la cantante Noemi sostiene il progetto interpretando la canzone inedita Un Nuovo Inizio. In occasione del lancio della raccolta digitale di racconti Storie di Coraggio e Gentilezza, Disney ha lanciato la campagna Noi Principesse Sempre, volta a posizionare le Principessee Regine Disney come Ambasciatrici dei valori senza tempo che le accomunano e caratterizzano da Sempre. A sostenere il progetto sarà inoltre la cantante Noemi che ha inciso la canzone inedita Un Nuovo Inizio, interpretata da diverse artiste a livello mondiale e disponibile su tutte le ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 aprile 2021)lancia laNoie la cantantesostiene il progetto interpretando lainedita Un Nuovo Inizio. In occasione del lancioraccolta digitale di racconti Storie di Coraggio e Gentilezza,ha lanciato laNoi, volta a posizionare lee Reginecome Ambasciatrici dei valori senza tempo che le accomunano e caratterizzano da. A sostenere il progetto sarà inoltre la cantanteche ha inciso lainedita Un Nuovo Inizio, interpretata da diverse artiste a livello mondiale e disponibile su tutte le ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Noi Principesse Sempre: Noemi interprete della canzone a sostegno della campagna Disney… - TessaTrisRose : @Haushinka86 Era in omaggio con 20 euro di spesa. È per la campagna 'noi principesse sempre' che è iniziata in ques… - Imperoland : #NoiPrincipesseSempre è la nuova campagna che presenta le Principesse e Regine Disney come Ambasciatrici di coraggi… - Disney_IT : Splendide notizie! ? Sono in arrivo 14 incantevoli storie, con protagoniste le Principesse e Regine Disney, ambasci… - Think_movies : “Noi Principesse Sempre”: la Disney lancia un’inedita raccolta di racconti con Noemi tra gli interpreti della colon… -

Ultime Notizie dalla rete : Noi Principesse Disney presenta Storie di Coraggio e Gentilezza con le Principesse Disney La raccolta digitale, arricchita da illustrazioni uniche create da vari artisti di tutto il mondo, segna l'inizio della nuova campagna globale Noi Principesse Sempre volta a posizionare le ...

'Storie di Coraggio e Gentilezza', Noemi per Disney: interpreta 'Un nuovo inizio' ... raccolta digitale di quattordici nuovi racconti con protagoniste le Principesse e Regine Disney che segna l'inizio della campagna globale Noi Principesse Sempre. Colonna sonora dell'iniziativa è il ...

Disney “Noi Principesse Sempre”, Storie di coraggio e gentilezza Tv Sorrisi e Canzoni Champions League oggi: Psg-Manchester City live alle 21. Formazioni e in tv Parigi, 28 aprile 2021 - Parata di stelle al Parco dei Principi di Parigi nell'andata delle semifinali di Champions League fra Paris Saint Germain e Manchester City. Dopo il pareggio (1-1) fra Real Ma ...

PSG-Manchester City, le formazioni ufficiali: Silva falso 9, ci sono 2 italiani Dopo Real Madrid-Chelsea di ieri sera, è il momento della seconda semifinale di andata di Champions League. Al Parco dei Principi si affrontano due corazzate come PSG e Manchester City in quella che p ...

La raccolta digitale, arricchita da illustrazioni uniche create da vari artisti di tutto il mondo, segna l'inizio della nuova campagna globaleSempre volta a posizionare le ...... raccolta digitale di quattordici nuovi racconti con protagoniste lee Regine Disney che segna l'inizio della campagna globaleSempre. Colonna sonora dell'iniziativa è il ...Parigi, 28 aprile 2021 - Parata di stelle al Parco dei Principi di Parigi nell'andata delle semifinali di Champions League fra Paris Saint Germain e Manchester City. Dopo il pareggio (1-1) fra Real Ma ...Dopo Real Madrid-Chelsea di ieri sera, è il momento della seconda semifinale di andata di Champions League. Al Parco dei Principi si affrontano due corazzate come PSG e Manchester City in quella che p ...