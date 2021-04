L’intrigo Donnarumma tra Juventus e Champions (Di mercoledì 28 aprile 2021) A poco più di due mesi dalla scadenza del contratto, la situazione di Gianluigi Donnarumma diventa sempre più un intrigo tra il rinnovo col Milan e il pressing della Juventus. Il Milan non molla, da mesi lavora per ottenere un accordo con Donnarumma e il suo procuratore Mino Raiola. La distanza rimane: il Milan offre un triennale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 28 aprile 2021) A poco più di due mesi dalla scadenza del contratto, la situazione di Gianluigidiventa sempre più un intrigo tra il rinnovo col Milan e il pressing della. Il Milan non molla, da mesi lavora per ottenere un accordo cone il suo procuratore Mino Raiola. La distanza rimane: il Milan offre un triennale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

capuanogio : #Donnarumma, ora il contratto è un vero intrigo. Il #Milan preoccupato dai silenzi del portiere che non accetta l'o… - sportli26181512 : Donnarumma, il rinnovo col #Milan è un intrigo: e la Juve...: Il portiere rossonero, finito nel mirino per il post-… - ferrante_pie : RT @capuanogio: #Donnarumma, ora il contratto è un vero intrigo. Il #Milan preoccupato dai silenzi del portiere che non accetta l'offerta d… - Yuro_23 : RT @capuanogio: #Donnarumma, ora il contratto è un vero intrigo. Il #Milan preoccupato dai silenzi del portiere che non accetta l'offerta d… - franser_real : RT @capuanogio: #Donnarumma, ora il contratto è un vero intrigo. Il #Milan preoccupato dai silenzi del portiere che non accetta l'offerta d… -