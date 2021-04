L’India piegata dal Covid: un Paese allo stremo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Covid sta piegando quello stesso Paese che a gennaio sembrava potesse dirsi rinato: L’India. Non solo non lo ha fatto, ma ora si ritrova addirittura in ginocchio, in una situazione a dir poco allarmante. In sole due settimane, da fine marzo a metà aprile, L’India è passata dal contare 15mila nuovi casi al giorno a più di 200mila. L’Europa la guarda con preoccupazione: la situazione potrebbe riguardarci molto da vicino. Perché la situazione Covid in India è fuori controllo? A gennaio si pensava che L’India avesse raggiunto l’immunità di gregge, prima ancora della vaccinazione di massa. I decessi quotidiani non arrivavano nemmeno a 100 su una popolazione di 1,3 miliardi di persone. Il Paese è tornato alla normalità: tutto è stato riaperto, rincominciati i grandi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ilsta piegando quello stessoche a gennaio sembrava potesse dirsi rinato:. Non solo non lo ha fatto, ma ora si ritrova addirittura in ginocchio, in una situazione a dir poco allarmante. In sole due settimane, da fine marzo a metà aprile,è passata dal contare 15mila nuovi casi al giorno a più di 200mila. L’Europa la guarda con preoccupazione: la situazione potrebbe riguardarci molto da vicino. Perché la situazionein India è fuori controllo? A gennaio si pensava cheavesse raggiunto l’immunità di gregge, prima ancora della vaccinazione di massa. I decessi quotidiani non arrivavano nemmeno a 100 su una popolazione di 1,3 miliardi di persone. Ilè tornato alla normalità: tutto è stato riaperto, rincominciati i grandi ...

