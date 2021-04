L'arresto in Francia di sette ex terroristi rossi rifugiati segna la fine di un'èra (Di mercoledì 28 aprile 2021) È stata una decisione del presidente francese Emmanuel Macron. Dopo anni di richieste da parte delle autorità italiane, questa mattina sette ex terroristi rossi rifugiati in Francia dagli anni Ottanta e protetti dalla cosiddetta “Dottrina Mitterrand” sono stati arrestati. Si tratta di Enzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella e Sergio Tornaghi, tutti delle Brigate rosse, di Giorgio Pietrostefani di Lotta continua e di Narciso Manenti dei Nuclei armati per il potere territoriale. Dei sette arrestati, quattro hanno una condanna all’ergastolo: Roberta Capelli, Marina Petrella, Sergio Tornaghi e Narciso Manenti. Per Giovanni Alimonti ed Enzo Calvitti, la pena da scontare è rispettivamente di 11 anni, 6 mesi e 9 giorni e 18 anni, 7 mesi e 25 giorni. Giorgio ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 28 aprile 2021) È stata una decisione del presidente francese Emmanuel Macron. Dopo anni di richieste da parte delle autorità italiane, questa mattinaexindagli anni Ottanta e protetti dalla cosiddetta “Dottrina Mitterrand” sono stati arrestati. Si tratta di Enzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella e Sergio Tornaghi, tutti delle Brigate rosse, di Giorgio Pietrostefani di Lotta continua e di Narciso Manenti dei Nuclei armati per il potere territoriale. Deiarrestati, quattro hanno una condanna all’ergastolo: Roberta Capelli, Marina Petrella, Sergio Tornaghi e Narciso Manenti. Per Giovanni Alimonti ed Enzo Calvitti, la pena da scontare è rispettivamente di 11 anni, 6 mesi e 9 giorni e 18 anni, 7 mesi e 25 giorni. Giorgio ...

luigidimaio : Si è appena conclusa una operazione antiterrorismo in Francia che vede l’arresto di sette ex membri delle Brigate R… - Radio1Rai : ??'Il presidente #Macron ha voluto risolvere il problema come l'Italia chiedeva da anni. La Francia comprende il bis… - pinapic : L’arresto dei 7 ex terroristi rossi in Francia è una buona notizia per la giustizia italiana e, soprattutto, per i… - paolosaletti1 : RT @lucianoghelfi: La soddisfazione di #Draghi sull'arresto dei terroristi in #Francia: 'Sono responsabili di gravissimi crimini di terrori… - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: La soddisfazione di #Draghi sull'arresto dei terroristi in #Francia: 'Sono responsabili di gravissimi crimini di terrori… -