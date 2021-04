La variante indiana colpisce anche la Via della Seta (Di mercoledì 28 aprile 2021) La battaglia dell’India contro la seconda ondata della pandemia Covid-19 sta oscurando la importante conferenza tra i leader di Unione europea e India, prevista per l’8 maggio prossimo in Portogallo. La gravità della situazione ha costretto gli organizzatori a riprogrammare l’incontro online. Questo vertice Ue-India, evento chiave per la presidenza di turno portoghese, contemplava anche l’incontro di persona con il primo ministro indiano Narendra Modi, al quale avrebbe fatto poi seguito la missione di quest’ultimo a Parigi e, probabilmente, in altre capitali europee, per definire un approccio più incisivo e concreto di Francia e Germania al Quad. La “variante indiana” del coronavirus ha costretto anche il primo ministro britannico Boris Johnson a cancellare per la seconda volta ... Leggi su formiche (Di mercoledì 28 aprile 2021) La battaglia dell’India contro la seconda ondatapandemia Covid-19 sta oscurando la importante conferenza tra i leader di Unione europea e India, prevista per l’8 maggio prossimo in Portogallo. La gravitàsituazione ha costretto gli organizzatori a riprogrammare l’incontro online. Questo vertice Ue-India, evento chiave per la presidenza di turno portoghese, contemplaval’incontro di persona con il primo ministro indiano Narendra Modi, al quale avrebbe fatto poi seguito la missione di quest’ultimo a Parigi e, probabilmente, in altre capitali europee, per definire un approccio più incisivo e concreto di Francia e Germania al Quad. La “” del coronavirus ha costrettoil primo ministro britannico Boris Johnson a cancellare per la seconda volta ...

