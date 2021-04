"La Lazio segue ancora Ianis Hagi"

Advertising

ROMA - Ianis Hagi è nel mirino dellada tempo. Già la scorsa estate, il trequartista romeno figlio della leggenda Gheorghe, era finito sul taccuino del ds Igli Tare. Poi i piani di mercato biancoceleste sono cambiati, il classe '98 ...La recente stipula di una nuova partnership da parte di KONAMI per la serie eFootball PESgli accordi conclusi con altre società calcistiche italiane, come la Roma e la". Dal sito del ...La Lazio non molla Ianis Hagi. Un figlio d’arte per Inzaghi, visto che il papà é Gheorghe Hagi, storico calciatore della Romania ma anche di Real Madrid e Barcellona, con ...Ecco come cambia la classifica del campionato Primavera 1 in seguito al recupero della 13^ giornata Torino-Empoli ...