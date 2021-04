Israele | Sapir Berman è il primo arbitro di calcio transgender

Advertising

SPYit_official : Israele abbatte una barriera: Sapir è la prima arbitra transgender... #calcio #sport #transgender #sapir #arbitro… - Sport_Fair : #SapirBerman: è israeliano il primo arbitro di calcio transgender - napolista : In Israele ci sarà il primo arbitro transgender della storia del calcio Sagi Berman era un uomo che ha deciso di ca… - gaemocc : In Israele il direttore di gara Sagi #Berman ha fatto sapere di essere prossimo a sottoporsi ad intervento chirurgi… - imusumarra : RT @ProgDreyfus: Continua il lancio di razzi da Gaza su Israele, in questo momento suonano le sirene nei villaggi e città al confine Sud: S… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele Sapir

Commenta per primo La verità diBerman, la prima arbitra transgender . Dopo aver diretto sette partite del massimo campionato israeliano di calcio a 26 anni di età, ha dichiarato in conferenza stampa: 'Soffrivo e così ho ...Ad annunciare il fatto è stata la stessa protagonista, che in una conferenza stampa ha detto che d'ora in avanti assumerà il nome femminile dial posto di quello maschile di Sagi. 'Ho deciso di ...Il campionato di calcio israeliano può contare sul primo arbitro transgender. E' la 26enne Sapir Berman. Ad annunciare il fatto è stata la stessa protagonista, che in una conferenza stampa ha detto ch ...Altro che novità, è una vera svolta epocale. Che arriva da Israele, paese calcisticamente non all’avanguardia, ma che per primo rompe un muro scavalcando, per apertura culturale ...