Investire in box: un’alternativa all’appartamento (Di mercoledì 28 aprile 2021) MILANO – L’analisi condotta dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa rileva che tra i vantaggi di Investire in box c’è sicuramente la volontà di diversificare il portafoglio immobili, una maggiore facilità di gestione rispetto all’abitazione e rendimenti leggermente più elevati, intorno al 6,3% (mentre per gli immobili la percentuale è pari al 5% nel II semestre 2020. Quanto al loro valore, negli ultimi 10 anni hanno avuto un trend abbastanza in linea con le abitazioni: i primi hanno perso il 33,1%, le seconde il 30,0%. L’analisi delle informazioni raccolte presso le agenzie affiliate Tecnocasa e Tecnorete mostra che il 68,6% delle operazioni sono state finalizzate all’acquisto mentre il 31,4% sono operazioni di locazione. Gli ultimi dati dell’Agenzia delle Entrate sulle compravendite confermano una contrazione contenuta a -6,5% degli scambi di queste tipologie. La ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 28 aprile 2021) MILANO – L’analisi condotta dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa rileva che tra i vantaggi diin box c’è sicuramente la volontà di diversificare il portafoglio immobili, una maggiore facilità di gestione rispetto all’abitazione e rendimenti leggermente più elevati, intorno al 6,3% (mentre per gli immobili la percentuale è pari al 5% nel II semestre 2020. Quanto al loro valore, negli ultimi 10 anni hanno avuto un trend abbastanza in linea con le abitazioni: i primi hanno perso il 33,1%, le seconde il 30,0%. L’analisi delle informazioni raccolte presso le agenzie affiliate Tecnocasa e Tecnorete mostra che il 68,6% delle operazioni sono state finalizzate all’acquisto mentre il 31,4% sono operazioni di locazione. Gli ultimi dati dell’Agenzia delle Entrate sulle compravendite confermano una contrazione contenuta a -6,5% degli scambi di queste tipologie. La ...

Advertising

Sevenpress : Tecnocasa – Investire in box auto, un’alternativa all’appartamento - Alessandria24C : Economia - Investire in box auto: un’alternativa all’appartamento - immobiliaregall : ???????? ????????????????????????: ?????? ???? ???????? ?????? ???????????? (centro: via del Teatro Romano)! Investire in una casa è sempre una buona… -