Immerge il fegato del maiale nella Coca-Cola Il video dell’esperimento diventa virale su TikTok

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Unche mostra cosa succede quando unviene immersosoda ha raggiunto le 10 milioni e mezzo di visualizzazioni su. Il, condiviso sulla piattaforma di social media dall’utente Mascarado2fit, mostra alcune persone che maneggiano ildi unindossando guanti neri, prima di adagiarlo in un utensile della Tupperware. Dietro si riescono ad intravedere un muso die una bottiglia di. LEGGI ANCHE => Cristiano Ronaldo e le pressioni sul figlio Cristiano JR, 10 anni: “Sono duro con lui perché bevee mangia patatine” Come riportato da Newsweek, il testo nelrecita in spagnolo: ...