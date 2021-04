Il pass verde solleva una serie di dubbi su privacy e uso dei dati (Di mercoledì 28 aprile 2021) (immagine: Pixabay)*Vincenzo Salvatore, Of Counsel e Leader del Focus Team Healthcare and Life Sciences di BonelliErede e Giulia Tenaglia, del team di Intellectual Property di BonelliErede. Il crescente numero di individui vaccinati, la progressiva (e, in larga parte, conseguente) contrazione dei contagi e l’avvicinarsi della stagione estiva in cui la diffusione del virus Sars-Cov-2 (meglio noto come Covid-19) sembra destinata a ridursi, pone l’Unione europea e gli Stati membri di fronte alla necessità di introdurre misure che consentano di agevolare la mobilità delle persone per favorire la ripresa delle attività economiche – con particolare riguardo a quelle connesse al settore turistico ricettivo – e, nello stesso tempo, di non sacrificare le esigenze di tracciabilità, limitando la circolazione dei soggetti che potrebbero veicolare ulteriormente la propagazione del virus. Fra le ... Leggi su wired (Di mercoledì 28 aprile 2021) (immagine: Pixabay)*Vincenzo Salvatore, Of Counsel e Leader del Focus Team Healthcare and Life Sciences di BonelliErede e Giulia Tenaglia, del team di Intellectual Property di BonelliErede. Il crescente numero di individui vaccinati, la progressiva (e, in larga parte, conseguente) contrazione dei contagi e l’avvicinarsi della stagione estiva in cui la diffusione del virus Sars-Cov-2 (meglio noto come Covid-19) sembra destinata a ridursi, pone l’Unione europea e gli Stati membri di fronte alla necessità di introdurre misure che consentano di agevolare la mobilità delle persone per favorire la ripresa delle attività economiche – con particolare riguardo a quelle connesse al settore turistico ricettivo – e, nello stesso tempo, di non sacrificare le esigenze di tracciabilità, limitando la circolazione dei soggetti che potrebbero veicolare ulteriormente la propagazione del virus. Fra le ...

MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Coronavirus, ecco come ottenere il Green Pass: Il “certificato verde” è già attivo e consente di spostarsi da… - NurseTimes : ?? Nurse Times Coronavirus, ecco come ottenere il Green Pass: Il “certificato verde” è già attivo e consente di spos… - naty_gioia : RT @magicaGrmente22: @ossequioso @TarroGiulio Perché se le cure funzionano crolla tutto, compreso lo stato di emergenza, il vaccino come un… - albiuno : RT @magicaGrmente22: @ossequioso @TarroGiulio Perché se le cure funzionano crolla tutto, compreso lo stato di emergenza, il vaccino come un… - piersar62 : RT @magicaGrmente22: @ossequioso @TarroGiulio Perché se le cure funzionano crolla tutto, compreso lo stato di emergenza, il vaccino come un… -