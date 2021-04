Il Napoli come l’Italia del 1982: più zitto sta, più vince (Di mercoledì 28 aprile 2021) come per l’Italia di Bearzot. Più stai zitto più vinci. Non parlano i giocatori, non parla De Laurentiis né Giuntoli e nemmeno ci sono le voci di dentro. Il Napoli è resuscitato da quando ha cominciato a giocare a pallone. Non si sa se Gattuso resterà. Nel caso (probabile) che esca, quale allenatore sarà ingaggiato? Meglio cambiare o confermare? E’ certo che un anno tribolato come questo dovrà essere smontato e poi rimontato. E’ lo scotto che si deve pagare al cambio di allenatore. Una fatica con i suoi inconvenienti che ora è lo stesso popolo azzurro a rifiutare. Fino a quando il non-gioco faceva la sua parte, meritandosi la giusta critica italianista fino agli esteti ex sarriani del pallone, niente da dire sulle voci contro. Il gioco dell’esonero italico valeva la candela della ripartenza: nuova ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 aprile 2021)perdi Bearzot. Più staipiù vinci. Non parlano i giocatori, non parla De Laurentiis né Giuntoli e nemmeno ci sono le voci di dentro. Ilè resuscitato da quando ha cominciato a giocare a pallone. Non si sa se Gattuso resterà. Nel caso (probabile) che esca, quale allenatore sarà ingaggiato? Meglio cambiare o confermare? E’ certo che un anno tribolatoquesto dovrà essere smontato e poi rimontato. E’ lo scotto che si deve pagare al cambio di allenatore. Una fatica con i suoi inconvenienti che ora è lo stesso popolo azzurro a rifiutare. Fino a quando il non-gioco faceva la sua parte, meritandosi la giusta critica italianista fino agli esteti ex sarriani del pallone, niente da dire sulle voci contro. Il gioco dell’esonero italico valeva la candela della ripartenza: nuova ...

