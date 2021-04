Hollow Knight in mostra | sketch e concept art in un museo in Australia

(Di mercoledì 28 aprile 2021)è sicuramente uno dei videogiochi Indie che hanno segnato di più il decennio passato, e forse quindi non c'è da stupirsi nello scoprire che i disegni, glibook e gli appunti dei suoi creatori sono finiti in un. Ininfatti l'ACMI, uninteramente dedicato all'"arte da schermo" ha deciso di esporre questo e molto altro in unadedicata in cui è anche possibile provare il titolo, se siete tra i pochi che ancora non l'hanno fatto. Lasarà visitabile fino al 2023, ma chi come noi vive un po' troppo lontano da Melbourne può accedere a parte dei contenuti online. Anche se non siete dei fan didovete ammettere che poter vederee ...

Advertising

Eurogamer_it : In mostra anche contenuti inediti #HollowKnight - JbSvito : ho sonno, ho fame, ma voglio fare un'oretta di Hollow knight, chi vincerà? - theottocanotto : qualcuno che ha giocato ad hollow knight che mi dia una mano? mi sono bloccata e non so esattamente cosa dovrei fare ora - JbSvito : Hollow Knight, lo scherzo della stazione del re è crudele - shugoshinam : barbascura che cita hollow knight nel suo ultimo video ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Hollow Knight

Everyeye Videogiochi

... tra cui spiccano Uncharted 4: La fine di un ladro , Star Wars: Battlefront II , PlayerUnknown's Battlegrounds e. L'arrivo della PS Plus Collection a novembre 2020 potrebbe aver giocato ...Ottime notizie per tutti i fan dei metroidvania perché Ender Lilies: Quietus of the Knights , il nuovo RPG dark fantasy di Binary Haze Interactive, è finalmente pronto ad uscire dall'accesso ...Hollow Knight è sicuramente uno dei videogiochi Indie che hanno segnato di più il decennio passato, e forse quindi non c'è da stupirsi nello scoprire che i disegni, gli sketchbook e gli appunti dei su ...It’s no secret that Microsoft have struck subscription service gold with Xbox Game Pass. Dubbed the ‘Netflix of games’, Xbox Game Pass offers up a sizeable library of games for a small monthly fee.