Elisa Isoardi tranquillizza i fan su Instagram | le sue condizioni

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Sorridente in un costume nero intero, cappello e occhiali da sole:è apparsa così nella foto che ha pubblicato superre tutti i suoi fan dopo il ritiro dall’Isola dei Famosi a causa di un infortunio all’occhio. Già una settimana fa aveva condiviso con i suoi numerosi follower un lungo post in cui ringraziava i tanti che si sono preoccupati per lei e aggiornava spiegando la situazione. Nella stessa occasione aveva anche tracciato un bilancio della sua esperienza in Honduras raccontando tra le altre cose: “Sono fiera del percorso fatto all’Isola perché mi ha dato la possibilità di mostrarvi un’inedita che non ha paura di mettere a nudo difetti e fragilità senza perdere mai la speranza e la voglia di vivere”. Nella foto si mostrava sorridente con la benda a ...

Mi sarebbe piaciuto rimanere per più tempo e avere la possibilità di andare sull'altra isola senza finire al ballottaggio con. Credo che contro di lei non avrei mai vinto. Ci sono stati ...Intanto, sempre sui social, ha pubblicato una fotografia insieme ascrivendo in didascalia: 'in my heart' , snobbando quindi lo youtuber. Va detto che l'ex conduttrice de 'La ...Elisa Isoardi, dopo la sua avventura al reality Isola dei Famosi 2021, è pronta ad approdare a Mediaset in veste di conduttrice ...Elisa Isoardi, fresca naufraga dell’Isola dei Famosi, potrebbe sostituire molto presto due note conduttrici a Mediaset La bella conduttrice ex. Leggi il seguito ...