Dostoevskij e una ferita che sanguina ancora

(Di mercoledì 28 aprile 2021)ladi Paolo Nori, e la nostra.ladi chi, raggiunto ai fianchi da una pagina di, non ha saputo né voluto sanarla. Siamo rimasti lì, a contemplare il rosso che cola, a sopportare e ammirare l’energia che sprigiona. “. L’incredibile vita di Fëdor M.”, edito da Mondadori, è il libro che Nori, laureato in letteratura russa, scrittore di romanzi e saggi, traduttore e curatore di opere di autori russi, dedica al mostro sacro della letteratura mondiale. Se è vero che l’incipit è tutto o quasi, annuncia tutto o quasi, di un libro, quello di Nori scandisce una domanda, La domanda: “Che senso ha, oggi, nel 2021, leggere ...

" Penso sia una grande opportunità il confronto con un testo così importante ", raccontava Fausto ...Se è vero che l'incipit è tutto o quasi di un libro, quello di Paolo Nori scandisce una domanda: "Che senso ha nel 2021 leggerlo?" ...L'iniziativa in videostreaming è curata da Maria Grazia Panigada, direttrice artistica della stagione di Prosa e di Altri Percorsi della Fondazione Teatro Donizetti.