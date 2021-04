«Bisogna considerare i trasporti come il diritto a casa e acqua» (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’idea sembra praticabile, e non solo nel piccolo ducato. «Dobbiamo cambiare la mobilità delle nostre città e solo il pubblico può essere il motore di questo cambiamento», questo è il messaggio di François Bausch, vice-primo ministro del Lussemburgo con delega ai trasporti e ai lavori pubblici, esponente del partito dei Verdi (Gréng) e del governo di Xavier Bettel, capo di una coalizione composta da Partito operaio socialista, Partito democratico e Verdi. Ad un anno dall’iniziativa che ha reso gratuito l’utilizzo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’idea sembra praticabile, e non solo nel piccolo ducato. «Dobbiamo cambiare la mobilità delle nostre città e solo il pubblico può essere il motore di questo cambiamento», questo è il messaggio di François Bausch, vice-primo ministro del Lussemburgo con delega aie ai lavori pubblici, esponente del partito dei Verdi (Gréng) e del governo di Xavier Bettel, capo di una coalizione composta da Partito operaio socialista, Partito democratico e Verdi. Ad un anno dall’iniziativa che ha reso gratuito l’utilizzo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

