Bianchi: “tutte le cattedre coperte già a settembre. Completare al più presto la vaccinazione dei docenti” (Di mercoledì 28 aprile 2021) "La scuola non ha mai chiuso, fin dai primo momenti i nostri insegnanti hanno sperimentato e innovato degli strumenti; la dad l'abbiamo sperimentata e cambiata; è stato un anno non di chiusura ma di grande innovazione". Così il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi durante la registrazione della puntata di Porta a Porta che andrà in onda stasera a partire dalle 23.20 su Rai 1. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 28 aprile 2021) "La scuola non ha mai chiuso, fin dai primo momenti i nostri insegnanti hanno sperimentato e innovato degli strumenti; la dad l'abbiamo sperimentata e cambiata; è stato un anno non di chiusura ma di grande innovazione". Così il ministro dell'Istruzione Patriziodurante la registrazione della puntata di Porta a Porta che andrà in onda stasera a partire dalle 23.20 su Rai 1. L'articolo .

25 aprile, Bianchi: “Forte deve essere il richiamo ad avere cura della nostra democrazia” Orizzonte Scuola Il piano per l’estate è in tre fasi Corsi gratis da giugno a settembre Un piano che copre tutta l’estate, dalla metà di giugno alla metà di settembre. «Un ponte e un’opportunità per un’estate diversa», come lo ha definito il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. Le ...

Draghi vuole la rivoluzione, Bianchi apre la scuola d'estate Intanto il ministro Bianchi mette sul banco 510milioni di euro per la scuola d'estate. Tutto questo sulla nostra prima pagina di oggi nella rassegna stampa di RaiNews24 condotta da Pierfrancesco Penso ...

