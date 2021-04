Amalfi, primo Consiglio comunale in diretta streaming su Facebook (Di mercoledì 28 aprile 2021) Per la prima volta sarà possibile assistere in streaming ad una seduta del Consiglio comunale di Amalfi. L’assise, convocata dal sindaco Daniele Milano per giovedì 29 aprile 2021 alle ore 16, sarà trasmessa in diretta sul canale Facebook del Comune di Amalfi. Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, infatti, è stato approvato – all’unanimità – il regolamento che disciplina la ripresa e trasmissione delle sedute del civico consesso. “Con la diffusione in streaming e la registrazione delle sedute – ha dichiarato il consigliere comunale con deleghe a Cittadinanza Digitale e Partecipazione, Giorgio Stancati – tutti i cittadini potranno assistere ai lavori del Consiglio ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 aprile 2021) Per la prima volta sarà possibile assistere inad una seduta deldi. L’assise, convocata dal sindaco Daniele Milano per giovedì 29 aprile 2021 alle ore 16, sarà trasmessa insul canaledel Comune di. Nel corso dell’ultimo, infatti, è stato approvato – all’unanimità – il regolamento che disciplina la ripresa e trasmissione delle sedute del civico consesso. “Con la diffusione ine la registrazione delle sedute – ha dichiarato il consiglierecon deleghe a Cittadinanza Digitale e Partecipazione, Giorgio Stancati – tutti i cittadini potranno assistere ai lavori del...

