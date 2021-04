Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 aprile 2021)DEL 27 APRILEORE 12:20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO SCORREVOLE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE E DELLE AUTOSTRADE DELLASI REGISTRA QUALCHE RALLENTAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN DIREZIONE CENTRO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA A SUD DELLA CAPITALE SULLA VIA APPIA TRAFFICO INTENSO TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE, NELLE DUE DIREZIONI SITUAZIONE ANALOGA SULLA NETTUNENSE DOVE SI SEGNALANO RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA IN PROSSIMITA’ DEL CENTRO ABITATO DI PAVONA IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO DI NUOVO ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ...