Variante indiana, i primi due casi in Veneto È davvero più contagiosa? Cosa sappiamo (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo il primo caso segnalato a Firenze, la Variante indiana è stata sequenziata in Veneto: positivi padre e figlia di Bassano, rientrati dall’India. La famiglia è isolata. Controlli nel Lazio e in Emilia-Romagna Leggi su corriere (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo il primo caso segnalato a Firenze, laè stata sequenziata in Veneto: positivi padre e figlia di Bassano, rientrati dall’India. La famiglia è isolata. Controlli nel Lazio e in Emilia-Romagna

Advertising

TgLa7 : Covid: #Zaia, variante #indiana individuata anche in Veneto 'Si tratta di due cittadini indiani di Bassano, padre… - MediasetTgcom24 : Covid, Zaia: variante indiana individuata anche in Veneto #veneto - Adnkronos : #Varianteindiana, #Crisanti: “Potrebbe sfuggire al vaccino, non dovevamo riaprire”. - carlo1493 : RT @Miti_Vigliero: Quei due cittadini tornati in Italia dall'India dove saran sbarcati con l'aereo? E gli altri passeggeri di quell'aereo,… - zazoomblog : Variante indiana in Italia: dove è stata trovata sintomi casi ed effetti sui vaccini - #Variante #indiana #Italia:… -