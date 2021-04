Tennis | il piccolo Lorenzo corona il suo sogno | disputa un torneo con i normodotati

(Di martedì 27 aprile 2021)Valentini, 9 anni, è il primo bambino con disabilità motorie a partecipare a un tabellone under per, una prova delTrophy Fit. Il giovane francavillese del CircoloLa ...

Per Lorenzo il suo sogno di tennis è diventato realtà. Il piccolo uomo, promettente a fare grandi cose, prima tra tutte insegnare ... di Lorenzo Valentini a un tabellone under per ragazzi normodotati (nel circuito Tennis Trophy FIT ...