Smart working: proroga verso il 30 settembre. E arriva il mobility manager (Di martedì 27 aprile 2021) Non finirà il 31 luglio, lo Smart working. Il cosiddetto lavoro agile potrebbe essere esteso fino a dopo l'estate, probabilmente almeno al 30 settembre L'indicazione è arrivata al tavolo del ministro del Lavoro Andrea Orlando con le parti sociali convocato per affrontare alcune questioni critiche nell'applicazione del lavoro agile, sul quale il governo ha anche preso l'impegno di verificare la possibilità di introdurre strumenti di incentivazione L'articolo proviene da Firenze Post.

