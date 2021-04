Sci alpino | Goggia premiata dalla Guardia di Finanza | Encomio Solenne per la bergamasca

Leggi su sportface

(Di martedì 27 aprile 2021) Sofiaha ricevuto questa mattina l’presso l’Ispettorato delladi: si tratta di una delle ricompense militari più importanti per meritevole comportamento in servizio. Laè stata ricevuta dall’Ispettore per gli Istituti d’Istruzione del Corpo, Gen.C.A. Carlo Ricozzi, soprattutto per il successo della Coppa del Mondo di specialità:in tal senso tra dicembre e gennaio ha inanellato uno storico poker di successi consecutivi in discesa libera, grazie ai quali ha trionfato in classifica nonostante il successivo grave infortunio. SportFace.