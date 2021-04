PSG, Pochettino su Mbappé: «Spesso mi chiede informazioni sull’Inghilterra…» (Di martedì 27 aprile 2021) L’allenatore del PSG Mauricio Pochettino ha svelato un retroscena su Kylian Mbappé Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, in una intervista al Guardian ha rivelato un retroscena su Kylian Mbappé che potrebbe spaventare i tifosi parigini. «Kylian ama il calcio, ama parlare di calcio. Spesso mi chiede informazioni sull’Inghilterra. Come è il calcio, la mentalità, lo stile e la cultura. Ha solo 22 anni ma è molto maturo, fiducioso nel suo talento e aperto. Sa parlare francese, ovviamente, ma anche inglese e spagnolo in modo perfetto. Parlo in inglese e spagnolo con lui, più inglese che spagnolo. Gli ho detto l’altro giorno: ‘Ho bisogno di fare pratica col mio francese con te, per migliorare’, e lui: ‘Certo, ma è meglio per me parlare in inglese’. Ama esercitarsi in ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 aprile 2021) L’allenatore del PSG Mauricioha svelato un retroscena su KylianMauricio, allenatore del PSG, in una intervista al Guardian ha rivelato un retroscena su Kylianche potrebbe spaventare i tifosi parigini. «Kylian ama il calcio, ama parlare di calcio.misull’Inghilterra. Come è il calcio, la mentalità, lo stile e la cultura. Ha solo 22 anni ma è molto maturo, fiducioso nel suo talento e aperto. Sa parlare francese, ovviamente, ma anche inglese e spagnolo in modo perfetto. Parlo in inglese e spagnolo con lui, più inglese che spagnolo. Gli ho detto l’altro giorno: ‘Ho bisogno di fare pratica col mio francese con te, per migliorare’, e lui: ‘Certo, ma è meglio per me parlare in inglese’. Ama esercitarsi in ...

