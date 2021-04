PNRR | Fitch | “Direzione debito dipenderà da crescita”

(Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – “Una ripresa economica sostenuta sarà fondamentale per stabilizzare e abbassare il rapporto/PIL. E il raggiungimento degli obiettivi di, come indicato Documento di Economia e Finanza e nel, “dalla capacità delle istituzioni italiane di impiegare efficacemente i fondi del Next Generation EU e dalla capacità del governo di realizzare riforme economiche mirate“. È quanto afferma l’agenzia di ratingin un report sul Piano di ripresa e resilienza italiano. Senza un cambio di passo, secondo l’analisi di, la spinta degli investimenti, potrebbe essere “ritardata o non verificarsi completamente”. Nel programma di stabilità contenuto nel nuovo Def – si legge nel rapporto – è prevista unadel 4,5% quest’anno e del ...

Ultime Notizie dalla rete : PNRR Fitch

