Playoff Eurolega 2020/2021, quarti di finale gara-3: calendario, date, programma, orari e tv (Di martedì 27 aprile 2021) Le serie di quarti di finale di Eurolega 2020/2021 entrano nel vivo con il cambio del fattore campo in gara 3. Martedì 27 e mercoledì 28 aprile andranno in scena quattro gare, su tutte l'attenzione per l'Italia è posta sulla sfida di Monaco di Baviera tra Bayern ed Olimpia Milano con la squadra di Messina che guida la serie 2-0. Di seguito il programma con le gare-3 in programma. programma gara-3 MARTEDÌ 27 APRILE Ore 19.00 – Real Madrid-Efes Instanbul (Eurosport Player) MERCOLEDÌ 28 APRILE Ore 19.00 – Zenit San Pietroburgo-Barcellona (Eurosport Player)Ore 19.45 – Fenerbahce-CSKA Mosca (Eurosport Player)Ore 20.45 – Bayern Monaco-Olimpia Milano (Eurosport Player)

