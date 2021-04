Patrizio Faggioli, ex cavaliere di Uomini e Donne, arrestato per scippo (Di martedì 27 aprile 2021) arrestato Patrizio Faggioli di Uomini e Donne Brutta situazione per uno degli ex protagonisti di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Patrizio Faggioli, un ex cavaliere della trasmissione, che è stato arrestato nelle ultime ore con l’accusa di scippo. Ma cos’è accaduto? La notizia la riporta La Stampa e la riprende anche il sito TVBlog. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 27 aprile 2021)diBrutta situazione per uno degli ex protagonisti di. Stiamo parlando di, un exdella trasmissione, che è statonelle ultime ore con l’accusa di. Ma cos’è accaduto? La notizia la riporta La Stampa e la riprende anche il sito TVBlog. L'articolo proviene da Novella 2000.

