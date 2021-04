Marco Eletti | confermata l’accusa per l’omicidio del padre del noto scrittore

(Di martedì 27 aprile 2021) Alcune prove schiaccianti incastrerebbero ildi gialli,, perdel. Confermato in queste ore l’arresto per iltrentaduenne di romanzi gialli,, nativo del comune romagnolo di Correggio ed accusato per aver ucciso il. Il ragazzo si era fatto notare dal pubblico italiano sul piccolo schermo, L'articolo proviene da YesLife.it.

Aveva pianificato la strage nei minimi dettagli, con l'obiettivo di far pensare che la madre avesse ucciso il padre e poi tentato il suicidio. Ma per gli inquirenti èl'assassino. Per questo è stato fermato lo scrittore di alcuni romanzi thriller e di fantascienza, impiegato tecnico in un'azienda di ceramica e noto per la partecipazione a L'Eredità . ...La sua passione è la scrittura., 33enne fermato con l'accusa dell'omicidio del padre e del tentato omicidio della madre, ha infatti pubblicato alcuni romanzi thriller e di fantascienza. La trama che ha raccontato in una ...Marco Eletti resta in carcere con l'accusa dell'omicidio del padre Paolo. Lo scrittore di libri gialli, che partecipò come concorrente a L'Eredità, è accusato di ...Un tragico episodio che ha fatto parlare tutte le reti televisive: stiamo parlando dell'omicidio commesso da l'ex campione dell'Eredità.