L’ultimo aggiornamento iOS 14 5 di Apple ci obbliga a decidere se continuare a farci “tracciare” dalle app o meno

(Di martedì 27 aprile 2021) L’ultima versione del sistema operativo per iPhone (e iPad) rilasciata ieri daconsentirà agli utenti di bloccare il tracciamento delle proprie attività che viene fattoapplicazioni presenti sui dispositivi. Una novità che negli scorsi mesi ha portatoallo scontro con un altro gigante della tecnologia come Facebook e mette in difficoltà un intero settore, quello della pubblicità digitale. Con iOS 14.5 infatti,consente ai propri utenti dise autorizzare il tracciamento da parte di ogni singola applicazione sul dispositivo che lo vuole eseguire, bloccando un canale importante per raccogliere informazioni sugli utenti allo scopo di offrire pubblicità personalizzate e valutare il successo delle campagne pubblicitarie. Come bloccare il tracciamento Aprendo le applicazioni ...