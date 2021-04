Lost Soul Aside tra Final Fantasy e Devil May Cry in 17 minuti di video gameplay (Di martedì 27 aprile 2021) Lost Soul Aside, il titolo hack and slash fortemente ispirato a Final Fantasy e Devil May Cry, è stato annunciato parecchi anni fa, nel 2016 per la precisione, e da allora abbiamo appreso poche notizie sul progetto dello studio cinese UltiZeroGames guidato dal creatore del titolo Bing Yang. Subito dopo l'annuncio, i fan erano rimasti a bocca aperta per la qualità del gioco, grazie a una grafica e un design impressionanti. Sony ha subito puntato gli occhi su questo Lost Soul Aside e sul suo creatore, mettendo a sua disposizione il team di sviluppo UltiZeroGames. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 27 aprile 2021), il titolo hack and slash fortemente ispirato aMay Cry, è stato annunciato parecchi anni fa, nel 2016 per la precisione, e da allora abbiamo appreso poche notizie sul progetto dello studio cinese UltiZeroGames guidato dal creatore del titolo Bing Yang. Subito dopo l'annuncio, i fan erano rimasti a bocca aperta per la qualità del gioco, grazie a una grafica e un design impressionanti. Sony ha subito puntato gli occhi su questoe sul suo creatore, mettendo a sua disposizione il team di sviluppo UltiZeroGames. Leggi altro...

