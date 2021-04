«L’Isola dei Famosi 2021»: la pesantezza di Gilles Rocca e l’Asia Argento Show (Di martedì 27 aprile 2021) Chissà perché sono sempre i belli e impossibili a farsi più problemi e a mettere più puntini sulle «i» degli altri. Nell’Isola dei Famosi 2021 quel naufrago corrisponde al nome di Gilles Rocca, il vincitore dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle che gli utenti di Twitter hanno etichettato con un aggettivo molto semplice: pesante. Gilles rimbecca, punta il dito, è quasi sempre convinto di essere dalla parte della ragione, senza impegnarsi a nascondere un certo orgoglio maschile soprattutto di fronte alla compagine femminile. L’ultima a farne le spese è stata Francesca Lodo, con la quale Rocca non ha voluto gareggiare alla prova ricompensa, che consisteva in un bacio in apnea, per una questione di principio. https://twitter.com/IsolaDeiFamosi/status/1386797065720713219 Leggi su vanityfair (Di martedì 27 aprile 2021) Chissà perché sono sempre i belli e impossibili a farsi più problemi e a mettere più puntini sulle «i» degli altri. Nell’Isola dei Famosi 2021 quel naufrago corrisponde al nome di Gilles Rocca, il vincitore dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle che gli utenti di Twitter hanno etichettato con un aggettivo molto semplice: pesante. Gilles rimbecca, punta il dito, è quasi sempre convinto di essere dalla parte della ragione, senza impegnarsi a nascondere un certo orgoglio maschile soprattutto di fronte alla compagine femminile. L’ultima a farne le spese è stata Francesca Lodo, con la quale Rocca non ha voluto gareggiare alla prova ricompensa, che consisteva in un bacio in apnea, per una questione di principio. https://twitter.com/IsolaDeiFamosi/status/1386797065720713219

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Due i concorrenti al… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - MediasetPlay : L'#Isola vista da Dayane Mello? Solo a #IsolaParty! @IsolaDeiFamosi - RyZe_87 : #AscoltiTv: Rai 1 il finale della fiction La Fuggitiva ha appassionato 5.311.000 spettatori pari al 22.2 per cento.… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 26 aprile 2021: Vittoria Puccini continua strapazzare L’Isola dei Famosi. La fuggitiva 22,21%, L’Isola d… -