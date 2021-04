La Rai vieta il blackface | grazie alle seconde generazioni e a Ghali

Leggi su wired

(Di martedì 27 aprile 2021) Il caso più recente è stato lo scorso novembre. A Tale e quale show, programma del sabato sera di Rai1 in onda dal 2012, i concorrenti, alcuni vip o semi-vip giudicati da altri vip, si sfidano nell’imitare personaggi noti del mondo della musica attraverso l’interpretazione di canzoni conosciute al grande pubblico. In ogni puntata del talent vengono poi trasmessi video amatoriali inviati da telespettatori che fanno altrettanto. Non è un format italiano ma spagnolo, di cui sono autori Carlo Conti (anche conduttore) con Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario D’Amico, Walter Santillo e Stefania De Finis. Lo share è in media del 18%. I concorrenti hanno a disposizione vocal coach e actor coach professionisti per realizzare l’interpretazione più fedele possibile. Ecco allora che per interpretare Good Times dil’attore Sergio Muniz trova la strada ...