La donna delle grandi battaglie ne attraversa una personale molto diffiicile. Ma la tempra è sempre la stessa (Di martedì 27 aprile 2021) Laura Boldrini torna su Twitter e Facebook dopo l’intervento per raccontare che sta meglio, fortunatamente, ma anche il periodo difficile che la scoperta del tumore l’ha obbligata ad attraversare: «Esco dall’ospedale Rizzoli di Bologna trasformata rispetto alla donna che vi è entrata due settimane fa. Indubbiamente sono stati i giorni più difficili della mia vita, che hanno lasciato segni indelebili nel corpo e nella mente». Leggi anche › Laura Boldrini sospiro di sollievo: «Intervento andato bene. So che sarà lunga» › Laura Boldrini: «È arrivata la notizia che temevo, sono malata e mi devo operare» La scoperta del brutto male L’ex presidente della Camera spiega innanzitutto ... Leggi su iodonna (Di martedì 27 aprile 2021) Laura Boldrini torna su Twitter e Facebook dopo l’intervento per raccontare che sta meglio, fortunatamente, ma anche il periodo difficile che la scoperta del tumore l’ha obbligata adre: «Esco dall’ospedale Rizzoli di Bologna trasformata rispetto allache vi è entrata due settimane fa. Indubbiamente sono stati i giorni più difficili della mia vita, che hanno lasciato segni indelebili nel corpo e nella mente». Leggi anche › Laura Boldrini sospiro di sollievo: «Intervento andato bene. So che sarà lunga» › Laura Boldrini: «È arrivata la notizia che temevo, sono malata e mi devo operare» La scoperta del brutto male L’ex presidente della Camera spiega innanzitutto ...

Advertising

Tg3web : La missionaria laica italiana Nadia De Munari è stata uccisa a colpi di machete in Perù, forse durante una rapina.… - SkyTG24 : Attore, regista e produttore, ha vinto un premio Oscar nel 1993 per “Profumo di Donna”: oggi #AlPacino compie 81 an… - RaiNews : #SofaGate 'Lo status delle donne rappresenta lo status della democrazia, la parità di partecipazione delle donne re… - Segnale_Orario : @sassari68 @SirDistruggere 'Gli episodi passati al vaglio del processo sono numerosi: oltre a recapitarle delle ros… - gilbertod111 : RT @SuperElis2: È andata bene. La signora Giusy dopo una settimana era in piedi. Una donna anziana e cardiopatica è guarita dal Covid. Dal… -