Incidente mortale a Scampia | identificata la vittima | è un uomo di Marano

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 27 aprile 2021)ladell’avvenuto ieri sera a. Si tratta di Massimiliano Esposito, 53enne di, come riporta internapoli.it. Il tragico impatto è avvenuto nella serata di ieri in via Antonio Labriola a. L’pare sia stato travolto da uno scooter e per lui non c’è stato nulla da fare.Secondo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.