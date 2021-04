Il tweet ironico dell'attore dedicato alla collega Premio Oscar è stato apprezzato dai follower. Che commentano: «spettinata ma con 3 Oscar in saccoccia». (Di martedì 27 aprile 2021) Luca Argentero: il timido tenebroso che mette d’accordo tutti guarda le foto Tra gli indiscussi protagonisti della notte degli Oscar, un posto speciale ha sicuramente meritato Frances McDormand: premiata a sorpresa come miglior attrice, la diva-antidiva è salita sul palco con un abito Valentino, ma con un make up totalmente acqua e sapone e con un’acconciatura decisamente “casual”. Che ha attirato le simpatie del pubblico e anche di un divo di casa nostra, Luca Argentero. Leggi anche › Oscar 2021, le curiosità: dal codino di Brad Pitt a Frances McDormand acqua e sapone Luca Argentero, il tweet su Frances McDormand document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () { ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 27 aprile 2021) Luca Argentero: il timido tenebroso che mette d’accordo tutti guarda le foto Tra gli indiscussi protagonistia notte degli, un posto speciale ha sicuramente meritato Frances McDormand: premiata a sorpresa come miglior attrice, la diva-antidiva è salita sul palco con un abito Valentino, ma con un make up totalmente acqua e sapone e con un’acconciatura decisamente “casual”. Che ha attirato le simpatie del pubblico e anche di un divo di casa nostra, Luca Argentero. Leggi anche ›2021, le curiosità: dal codino di Brad Pitt a Frances McDormand acqua e sapone Luca Argentero, ilsu Frances McDormand document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () { ...

