Il Recovery Fund sarà inutile. E forse persino peggio (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr – Mentre il governo è impegnato nella stesura e trasmissione all'Ue del piano nazionale italiano di ripresa, emergono sempre più dettagli sulla natura – nonch'è sull'(in)utilità – della complessa architettura del Recovery Fund. Già la conoscevamo, ma adesso i numeri messi nero su bianco depongono a favore delle (peggiori) ipotesi che avanzavamo. Confermando che non vi sarà alcuna pioggia di miliardi. Quanto ci costerà il Recovery Fund Sul fatto che dovessimo pagare per utilizzare i nostri soldi, il punto ormai era ed è pacifico. Eccezion fatta per chi è a digiuno di partita doppia e all'esame di Ragioneria (primo anno) verrebbe bocciato con lancio del libretto. Il conto è facile. Tolti i prestiti, che per definizione sono da restituire, il Next Generation Eu ...

