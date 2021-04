Il punto sul 5G Iliad per iPhone e smartphone Android ad aprile 2021

Leggi su optimagazine

(Di martedì 27 aprile 2021) A chesiamo con il supporto del 5Gper? Molti possessori di dispositivi di ultima generazione che potrebbero navigare in internet a velocità decisamente maggiorata rispetto al 4G attendono che il loro operatore mobile di riferimento provveda a garantire apl’adeguato supporto. L’attesa tuttavia non è ancora finita neanche giunti al termine die i device abilitati alla connessione ultra-veloce, sono davvero pochi. La rete 5Gpernon è ancora garantita. Anche chi possiede gli ultimissimi12 dovrà accontentarsi, per il momento, solo del 4G. Un recentissimo feedback riportato al termine di questo articolo mette in evidenza ...