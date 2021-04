Great Britain SailGP Team vince alle Bermuda Bruni | “Speriamo di rifarci a Taranto”

(Di martedì 27 aprile 2021) «Una gara emozionante. Abbiamo trepidato seguendo la diretta e le vicissitudini dei. Ora inizia ufficialmente il count down che ci porterà ae la città sarà protagonista di un evento dalla portata mondiale. Intanto è stato attivato il portale www.capitaledimare.it grazie al quale si apre una finestra virtuale suche torna a scoprire la sua essenza di Capitale di Mare al centro del Mediterraneo». È il commento del sindaco di, Rinaldo Melucci, a margine della gara 2 delle. Ben Ainslie e l’equipaggio delhanno vinto domenica ilSail Grand Prix presented by Hamilton Princess, primo evento del campionato mondiale dei catamarani ...

Ben Ainslie e l'equipaggio delSailGP Team hanno vinto domenica il Bermuda Sail Grand Prix presented by Hamilton Princess, primo evento del campionato mondiale dei catamarani volanti ...... con al timone l'australiano Spithill: il risultato è stato il ritiro per entrambe le imbarcazioni, che dunque hanno concluso agli ultimi due posti la tappa inaugurale, vinta dadi Ben ...Una fotografa di origine sarda ma in Inghilterra da tanti anni. Specializzata nelle immagini che hanno a che fare con cibo e viaggi. E sul food, Jennifer Cauli, 36 anni, per presentarsi ha scelto la s ...Il portale dell'informazione per la Puglia. Notizie in tempo reale su Taranto, Bari, Brindisi, Lecce, Foggia e BAT.