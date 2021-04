Focolaio Covid tra i braccianti Sikh in provincia di Latina: ma non è la variante indiana (Di martedì 27 aprile 2021) Non c’è variante indiana a Latina. Preoccupa tuttavia nel Lazio il Focolaio Covid che riguarda in provincia di Latina 262 cittadini di nazionalità indiana e 37 minori. E il numero purtroppo cresce a ogni nuovo screening nelle aziende agricole. «Ci sono stati diversi casi nella comunità che stiamo seguendo ha spiegato la direttrice della Asl Silvia Cavalli – Abbiamo promosso test nelle aziende agricole e c’è una collaborazione, con un tavolo di lavoro, con il prefetto e i vari comuni coinvolti. La popolazione Sikh ha aspetti peculiari di sovraffollamento abitativo che acutizzano la diffusione del virus, stiamo lavorando per intervenire con una gestione attiva grazie al Dipartimento di Prevenzione». Gli esiti dello screening: non è ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 aprile 2021) Non c’è. Preoccupa tuttavia nel Lazio ilche riguarda indi262 cittadini di nazionalitàe 37 minori. E il numero purtroppo cresce a ogni nuovo screening nelle aziende agricole. «Ci sono stati diversi casi nella comunità che stiamo seguendo ha spiegato la direttrice della Asl Silvia Cavalli – Abbiamo promosso test nelle aziende agricole e c’è una collaborazione, con un tavolo di lavoro, con il prefetto e i vari comuni coinvolti. La popolazioneha aspetti peculiari di sovraffollamento abitativo che acutizzano la diffusione del virus, stiamo lavorando per intervenire con una gestione attiva grazie al Dipartimento di Prevenzione». Gli esiti dello screening: non è ...

