Era “Summer” di “The O.C.”: com’è oggi la splendida Rachel Bilson? (Di martedì 27 aprile 2021) “The O.C.” è stata una serie cult andata in onda tra il 2003 e il 2007 che ha fatto sognare gli adolescenti: com’è oggi la splendida Rachel Bilson, interprete della bella “Summer”? I magnifici scenari della California, le storie avvincenti di un gruppo di adolescenti alle prese con difficoltà e con la sfida del diventare L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 27 aprile 2021) “The O.C.” è stata una serie cult andata in onda tra il 2003 e il 2007 che ha fatto sognare gli adolescenti:la, interprete della bella “”? I magnifici scenari della California, le storie avvincenti di un gruppo di adolescenti alle prese con difficoltà e con la sfida del diventare L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

floo1989 : @ClaudioStoduto Vero, con le Summer/Christmas Card, la You&Me per i fidanzatini... Erano proprio un gruppo quasi a… - juskaqueen : ESPERAVA: ERA FEAR RECEBI: BUTTER CALM VIBE SUMMER - infirespotato : AHHHHH NEW ERA YAJDJSJJS NEW MUSIC JEJSJSD ITS A SUMMER SINGLE JSJSBBSBDVVDAJKAKSJ #BTS_Butter - Cami71Michele : @Bliss15083119 @BenedettaFrucci Megan Gale era troppo bella. Ricordo una intervista alla Simona Ventura che le chie… - baddierichie : voglio tornare ai tempi felici&spensierati di quando si ballava questa in spiaggia e l’unico problema era evitare i… -