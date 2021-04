D’Amico: “So come la pensa Gattuso sul suo futuro. Mi stupisco di chi si stupisce” (Di martedì 27 aprile 2021) “Gattuso? Nel calcio non c’è pazienza, quello che conta sono i risultati e, ad oggi, stanno arrivando, ma bisognerà continuare fino alla fine” queste le parole di Andrea D’Amico, Agente Fifa ed ex procuratore, fra i tanti, di Gattuso, ai microfoni di 1 Station Radio: “So come la pensa Rino sul rinnovo, ma è meglio non parlarne ora, perché pensa solo a concludere al meglio il campionato e ad arrivare in Champions, ne riparlerà con De Laurentiis a fine stagione. Possibile ridimensionamento Napoli? La Champions è l’obiettivo economico finanziario che giustifica gli investimenti, i conti vanno fatti anche in base a questo, è ovvio. Questo discorso vale per tutti i club. A chi non rinuncerei in caso di ridimensionamento? Ad oggi è difficile rispondere, i se e i ma nel mercato non contano ... Leggi su napolipiu (Di martedì 27 aprile 2021) “? Nel calcio non c’è pazienza, quello che conta sono i risultati e, ad oggi, stanno arrivando, ma bisognerà continuare fino alla fine” queste le parole di Andrea, Agente Fifa ed ex procuratore, fra i tanti, di, ai microfoni di 1 Station Radio: “SolaRino sul rinnovo, ma è meglio non parlarne ora, perchésolo a concludere al meglio il campionato e ad arrivare in Champions, ne riparlerà con De Laurentiis a fine stagione. Possibile ridimensionamento Napoli? La Champions è l’obiettivo economico finanziario che giustifica gli investimenti, i conti vanno fatti anche in base a questo, è ovvio. Questo discorso vale per tutti i club. A chi non rinuncerei in caso di ridimensionamento? Ad oggi è difficile rispondere, i se e i ma nel mercato non contano ...

