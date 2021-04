Affaritaliani : Dal Cild e il Consiglio d'Europa una campagna per i diritti Lgbti -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Cild

askanews

Per loro però - scrive la- non ci sono gli stessi diritti che tutti i loro coetanei hanno. Questo perché le attuali leggi attualmente non prevedono un automatismo per cui entrambi i genitori ...A livello globale, Il Business and Human Rights Resource Center ha registrato2015 al 2019 ... a cura di Civil Liberties Union for Europe (rappresentata in Italia dalla) e punta il dito sui ...Roma, 27 apr. (askanews) - Una campagna contro la discriminazione delle persone Lgbti (lesbo-gay-bisessuali-transessuali-intersessuali). È ...Presentazione alla stampa del World Forum for Child Welfare, in programma a Napoli (Stazione Marittima) dal 26 al 29 novembre. Tra gli intervenuti il presidente della Regione Campania Stefano Caldoro, ...