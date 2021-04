Champions League 2020 2021 | semifinali | tabellone e accoppiamenti

(Di martedì 27 aprile 2021) Emesso il verdetto a Nyon con il sorteggio che ha definito il quadro dei quarti e della semifinale di. Il Manchester City sfiderà il Borussia Dortmund di Haaland mentre il Bayern Monaco sarà protagonista della super sfida contro il Psg: Lewandowski contro Mbappé e Neymar. Chi avrà la meglio? Tutto da definire. Come sarà da definire il remake della finale 2018 tra Real Madrid e Liverpool. Poi la sfida forse spettacolare ma tra due sorprese: il Porto e il Chelsea che di vittorie dellacon il cambio di allenatore in corsa ne sa qualcosa. LE QUALIFICATE LE DATE DELLEPsg – Manchester City Real Madrid – Chelsea SportFace.

Advertising

capuanogio : La #ChampionsLeague senza #RealMadrid, #Barcellona, #Juventus e #Milan sarebbe la Champions League che vede sparire… - GoalItalia : Champions League ?? Scudetto ?? Pallone d'Oro ?? FIFA World Player ?? Mondiale ???? Copa America ? 'Mai visto nella stori… - pisto_gol : ?? Il presidente Uefa Ceferin tratta con il fondo inglese Centricus la cessione di una quota della nuova società tra… - il_prof_13 : @stevevicrn Il sogno sarebbe che in Champions League ci entrino Atalanta, Napoli e Lazio. Vedere i campioni della c… - migiranolepall : Na comm s fa’ chist adda parla. Chiariello: 'Napoli, ora ti tocca distanziare Milan e Juve. Con il Cagliari...' -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

Real - Madrid - Chelsea inaugura la due giorni di. Semifinali di andata in diretta alle 21 a Valdebebas: i blancos cercano di prendere un vantaggio nella doppia sfida contro i blues . Domani invece toccherà a Psg - Manchester City ...Percentuale di qualificazione alla: 75 su 300 . MILAN (66 punti) - Benevento, JUVENTUS, TORINO, Cagliari, ATALANTA. Due sconfitte di fila, in casa col Sassuolo e lo 0 - 3 dell'...Semifinale di andata: alle 21 a Valdebebas i blancos sfidano i blues. Domani l'altra sfida fra Psg e Manchester City ...La Juventus si gioca il tutto per tutto per la qualificazione alla prossima Champions League nelle ultime 5 giornate di campionato. L’ex attaccante dell&r ...