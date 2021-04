Caso Grillo, si rompe il fronte dei 4 amici. Uno di loro si è smarcato con gli inquirenti (Di martedì 27 aprile 2021) È sempre più diviso il gruppo di amici di Ciro Grillo sui fatti della notte del 17 luglio 2019, dopo che anche un secondo ragazzo ha preso le distanze dagli altri sulle violenze di gruppo per cui sono tutti indagati. Quella notte durante il sesso di gruppo «dormivo» ha detto Francesco Corsiglia, 22 anni, che due settimane fa ha raccontato la sua versione al procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, come riportano diversi quotidiani oggi. Corsiglia si smarca dagli altri con un racconto in parte diverso. Quella notte, dopo aver passato la serata in discoteca assieme alle due ragazze, dice di non aver mai partecipato al sesso di gruppo, ma di aver avuto comunque un «rapporto consensuale» con Silvia, la ragazza italo-svedese che otto giorni dopo ha denunciato i quattro. Prima di Corisglia c’è stato Vittorio Lauria, che in un audio a Non è ... Leggi su open.online (Di martedì 27 aprile 2021) È sempre più diviso il gruppo didi Cirosui fatti della notte del 17 luglio 2019, dopo che anche un secondo ragazzo ha preso le distanze dagli altri sulle violenze di gruppo per cui sono tutti indagati. Quella notte durante il sesso di gruppo «dormivo» ha detto Francesco Corsiglia, 22 anni, che due settimane fa ha raccontato la sua versione al procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, come riportano diversi quotidiani oggi. Corsiglia si smarca dagli altri con un racconto in parte diverso. Quella notte, dopo aver passato la serata in discoteca assieme alle due ragazze, dice di non aver mai partecipato al sesso di gruppo, ma di aver avuto comunque un «rapporto consensuale» con Silvia, la ragazza italo-svedese che otto giorni dopo ha denunciato i quattro. Prima di Corisglia c’è stato Vittorio Lauria, che in un audio a Non è ...

ilriformista : Il co-fondatore del Movimento scaricato anche dall’amico (indagato) del figlio Ciro per il video che ha esposto all… - fattoquotidiano : CIRO GRILLO Salvini, come riporta Il Tempo, aveva dichiarato, che “qualcosina su come siano andate le cose mi ha de… - meb : Noi crediamo nella giustizia e non nel giustizialismo. Sempre, anche nel caso #Grillo. Il mio intervento al @tg2rai - GiovanniTarchi : RT @grigio2: Sul caso Grillo ho sentito la voce afona del @Mov5Stelle, quella flebile del @pdnetwork, quella sussurrata della dx e quella f… - Open_gol : È il secondo ragazzo del gruppo di amici di Ciro Grillo a smarcarsi dagli altri -